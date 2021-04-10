姊弟網上直播跪地尋親　終與失散15年母親重聚

貴州女子李美仙15年前與母親和妹妹李仙巧失散，之後帶着弟弟生活。本月初她與弟弟在景區跪地尋親的畫面被人拍下傳到網上後，剛巧被身在安徽的妹妹看到。周四（7日）兩姊弟終於跟母親重聚，稍後將啟程前往安徽。

李美仙一家原本居住於貴州威寧自治縣五里崗工業園區。2006年時，李父前往四川打工，當時11歲的李美仙某日帶着弟弟外出，回家時卻發現母親和二妹李仙巧失蹤，徬徨無助的李美仙只好獨自帶着弟弟生活。

誰知禍不單行，約一個月後，姊弟所住的屋被洪水沖毀，兩人惟有棲身山洞之中，弟弟不幸染病引致殘疾。直至兩年後父親返家，李美仙先後前往江蘇和廣東打工，2012年帶着10多萬元人民幣（約12萬港元）回家給弟弟起屋。

後來，李美仙成家並誕下3名兒女，但多年來她一直沒有放棄尋找母親和妹妹。本月2日她帶着弟弟在畢節市百里杜鵑景區直播舉牌跪地尋親，片段吸引到百萬網民關注。而當時遠在安徽的李仙巧剛巧也收看到該直播，並認出了自己的姊姊，隨即在網上相認。

李仙巧表示，當年父母關係不好，失蹤當日有親戚表示可介紹母親到安徽阜陽打工，母親便帶着她離家。當時她只有7歲，讀完小學一年級便再沒讀書，基本上只跟着熟人外出打工。如今24歲的她已在當地成家，並育有兩名小孩。

李仙巧續指，母親前往安徽後改嫁，目前與繼父身在浙江寧波。李美仙姊弟周四終於到寧波找母親，3人見面時相擁而泣。對於是否會帶母親回家，李美仙指對方已習慣當地生活，會尊重她的意見。她又表示，稍後將前往安徽與妹妹見面。