菲電視台船隻赴南海採訪　華導彈快艇驅離

中國與菲律賓的南海主權爭議白熱化，菲律賓電視台ABS-CBN一隊新聞攝製隊周四（8日）乘船到西菲律賓海不同島礁採訪，在接近有主權爭議的南海仁愛礁時遭一艘中國海警船近距離追趕驅離，攝製隊船隻掉頭離開後不久，再有兩艘解放軍22型導彈快艇追趕。該電視台形容這是首次有中國軍方艦隻在涉事海域驅離菲律賓民用船，菲律賓國防部調查事件。

ABS-CBN攝製隊船隻穿梭巴拉望島附近數個島礁，查看大批中國漁船集結南海、中國在南海建人工島等如何影響菲律賓漁民生計。攝製隊到訪兩個淺灘後試圖駛往位於菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁，認為可安全地進行報道。當攝製隊船隻駛至距離仁愛礁約4海里時發現一艘中國海警船並觀察了數分鐘，海警船其後用英語廣播，要求攝製隊表明身份，惟他們聽不懂於是駕駛船隻掉頭離開，希望中方明白他們不再前往仁愛礁。

中國海警船見狀加速逼近攝製隊船隻，一直尾隨船隻駛回巴拉望島，持續近1小時，雙方距離非常接近，攝製隊甚至可用肉眼看見海警船寫着的編號是「5101」。海警船之後離去，攝製隊船隻駛至距離巴拉望島約90海里時，兩艘解放軍22型導彈快艇現身追趕，持續20至30分鐘才往美濟礁方向駛去。上述導彈快艇可搭載兩枚短程導彈，配備機關槍，過往曾在美濟礁附近巡航。

菲律賓國防部表示，對沒有配備武裝平民的海上安全感到關切，已指示軍方搜證，可能採取後續行動。副總統羅布雷多形容事件令人憤怒，但總統府拒絕評論，表示交由外交部和國防部發言。