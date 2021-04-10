法民間組織告4服裝品牌　涉從新疆強迫勞動中獲利

中國人權問題引發的新疆棉風波未息，法國多個民間組織與一名維吾爾人，周五（9日）入稟巴黎法院，控告4間跨國服裝公司從新疆維吾爾人被迫勞動中獲利。被控的包括西班牙時尚品牌Zara母公司Inditex集團、日本時尚品牌Uniqlo、法國時裝名牌SMCP及美國運動鞋品牌SKECHERS。

提訴方為反貪腐組織「雪巴」（Sherpa）、清潔成衣運動的法國分支「標籤倫理聯盟」（Ethique）、歐洲維吾爾學院和一名曾在新疆被關押的維吾爾女子。他們以澳洲戰略政策研究所（ASPI）去年3月公布的維吾爾族被迫勞動調查報告為基礎，指控上述企業持續外判部分生產給涉事工廠，或以新疆棉產品獲利，成為嚴重罪行的共犯。

控方認為，上述企業透過維吾爾族被迫勞動製作的商品獲利，卻未作出足夠措施確保其外判公司沒有涉及迫害維吾爾人的行為；要求法國司法機關調查相關行為，是否涉及隱藏嚴重奴役、組織人口販賣以至種族滅絕及違反人道等罪行。

SKECHERS的法國公司被指其中一間山東工廠使用來自新疆被迫工作的勞工，SMCP在新疆開設多間工廠，UNIQLO涉使用新疆等地的布料，Inditex則被指與新疆的重要紡織商關係密切，但該集團已否認。控方律師表示，這是歐洲各國一系列訴訟的開端，下周一（12日）將在巴黎召開記者會。