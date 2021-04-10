台鐵事故肇禍工程車司機　曾叫外勞肉身攔列車

台鐵出軌慘劇發生經過仍待調查，肇禍的工程車司機李義祥及綽號「阿好」的越南移民工華心好早前已被收押。李義祥曾辯稱事發當日沒有偷偷施工，但台媒周六（10日）再揭發他謊話連篇，指當時工程車滑下斜坡後，他因擔心非法僱用阿好一事曝光而沒有通報事故，反而叫對方親自下山攔截列車，慘劇發生後再叫對方騎電單車逃走。

阿好供稱，李義祥在上周五（2日）事發當日偷偷施工，並非法掩埋廢棄輪胎賺外快，二人把廢棄輪胎卸下工程車後，李因轉彎時不小心把工程車卡在樹叢。阿好指，如果沒有移動工程車，應該不會滑下斜坡，但李卻坐上挖泥機，找吊帶固定工程車與挖斗嘗試把車拉起，詎料吊帶突然鬆脫，工程車滑落台鐵路軌引發慘劇。

阿好又指，李義祥氣急敗壞不斷罵他，但沒有第一時間打電話報警，反而叫阿好下斜坡「螳臂當車」，去攔住駛至的列車。李眼見車禍沒法挽回後，要求阿好立即騎電單車逃逸。當局翻看閉路電視發現，阿好於當日早上10時許逃離工地，獨自騎車返回李義祥的住所，再把電單車藏在附近後巷，便到花蓮火車站附近投靠同鄉。

報道指，阿好2018年透過高雄中介公司合法來台工作，但與僱主不和，不到半年便悄悄逃走。僱主其後報警，阿好便成了逾期滯台的失蹤非法勞工，後來到李義祥的工業社當黑工，負責在工地搬運建築材料、廢棄輪胎等。阿好若罪成判囚，出獄後將被遣返越南，恐成為當地犯下最嚴重傷亡案件的外國人。