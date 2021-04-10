揭智障男被擄走代死人火葬　大學生一家遭警騷擾

內媒近日刊登文章《尋找屍體的人》，揭發2017年一名智障男子被人擄走頂替他人火葬、後遭活活燒死的刑事案件，引起關注。事後這篇文章被刪走，廣東汕頭大學陳同學因配合媒體翻譯成方言，其父母遭汕尾警方「騷擾」，要求他返鄉報到，否則進校抓人。周五（9日）上午，陳同學向多方求助，稱汕尾碣石鎮水朝社區人員上門找其父母「核實情況」，社區書記還致電要求他配合「寫份材料，消除事件負面影響」。

文章稱，廣東汕尾陸豐市湖東鎮一名黃姓富翁患肺癌去世，而早在2012年汕尾推行火葬政策，要求全市火化率達100%，家人為了保留其完整屍身土葬，出資10.7萬元人民幣（約13萬港元）尋找一具能頂替火葬的屍體。這項「秘密尋屍」的工作層層外包，最終落在瘸腿的靈柩車司機陳豐斌身上，他在鄉下發現正在檢垃圾的智障男子林少仁，哄騙他上車並用酒灌醉他，隨即放入早已準備好的棺木中，成功送進殯儀館火化。事後，黃翁得以入葬風水寶地，而林少仁的家人斷斷續續找了兩年半，突然收到派出所的電話，告知死訊。

陳豐斌2019年11月被捕，去年12月二審被判死緩，而黃男的家人則未被起訴。內媒稱，汕尾雖禁止土葬及出售棺木，但仍有很多人冒險偷埋私葬，以圓「入土為安」的願望，不少人掉包動物或無人認領的流浪漢、獨居老人、乞丐的屍體。

文章雖被刪走，但早已遭其他媒體轉載。文章刊登翌日，一個微信群傳出消息稱，「陳同學被要求今晚返鄉報到，且聯繫不上他。目前，派出所的人還在他的家中。」。當晚11時02分，陳同學發朋友圈說：「現在還在學校，事情應該差不多了，稿子已經刪掉了，我和家人都還好，謝謝老師和同學們關心。」至周五早上傳出，陳同學收到陸豐警方電話，仍要他回去受查，因報道影響了當地形象，要幫忙消除影響，如他不回去，警方會找到學校來。當日中午，陳同學透露社區要求他寫一份材料，來消除事件的負面影響。

陸豐市公安局回覆內媒查詢，稱「不清楚，要跟領導匯報，了解具體情況後再反饋」。社區回應稱，「社區講究幹群關係，不存在威脅，上門入戶是跟群眾打交道，屬於正常的工作範疇」；又稱「去家裏是因為上級發來名單，讓核實他（陳同學）個人情況，看是在上學還是出來工作了」。