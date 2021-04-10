列車出軌揭斜坡施工借牌　2台鐵員工涉偽造文書交保

台灣的花蓮地檢署偵辦台鐵太魯閣號列車出軌案，查出肇事工程車司機李義祥涉嫌借牌奪標取得邊坡工程，檢方周五（9日）展開進一步搜查，約談台鐵花蓮工務段長戴金原、副段長林峯正、花蓮工務段施工主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益等5名台鐵員工及聯合大地安全衞生人員張許富財、監造主任李進福，其中4人交保。

花蓮地檢署周五指揮法務部調查局及廉政署人員調查相關資料，搜索7處辦公處及住所，約談上述多人。漏夜偵訊後，李進福和張許富財涉過失致死，分別以50萬元（新台幣，下同，約13.5萬港元）和30萬元（約8.1萬港元）交保，潘堂益及熊德育涉偽造文書，分別以30萬元及15萬元（約4.05萬港元）交保。

檢方查出，工地負責人李義祥在太魯閣號撞擊其工程車後，第一時間竟然沒有報案，反而打給合夥人林長清與熊德育。台鐵也證實，熊德育在撞車發生後7分鐘，即當日早上9時35分接獲李義祥的電話，並在11時許趕到現場。除查出涉及過失致死與偽造文書外，檢方正進一步追查是否涉及貪瀆及其他不法行為。