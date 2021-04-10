市監局提16項整改要求　阿里巴巴要每年交報告

國家市場監管總局周六（10日）完成調查，阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務濫用市場支配地位，除處以巨額罰款，又發出《行政指導書》，提出16項整改要求，並規定該公司在3年內每年提交一次自查合規報告。

指導書提出的整改要求共分5個方面，其中就規範自身競爭行為，要求阿里巴巴不得違法實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中；不得利用技術手段、平台規則和數據、演算法等，實施壟斷協議和濫用市場支配地位行為，排除、限制市場競爭。

針對落實平台企業主體責任和完善企業內部合規控制制度，指導書要求客觀中立設定搜索、排序等演算法，公平公正使用數據資源，提高平台公開性和透明度，依法保護個人資訊和私隱；不得向平台內經營者收取不公平高價服務費、施加不合理限制或附加不合理交易條件、歧視經營者；建立外部評價機制；建立並執行反壟斷合規制度，明確管理要求和流程，開展公司高層和工作人員合規培訓。

另就保護平台內經營者和消費者合法權益，以及維護公平競爭促進創新發展，指導書要求公司為經營者和消費者提供全面、真實、準確、及時的交易信息，保障上述兩者的知情權、公平交易權和自由選擇權；建立投訴舉報渠道；對經營者採取懲罰性措施應及時公示；加大開放平台內數據和支付、應用等資源，促進跨平台互聯互通和互操作；為經營者特別是中小商家提供便捷優質服務，促進平台與實體經濟協同發展。