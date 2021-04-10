台開放瘦肉精豬肉100日零檢出　美國關注「反萊豬公投」

台灣今年元旦起開放含瘦肉精的豬肉（又稱萊豬）進口，至今（10日）屆滿100天。根據衞福部官網的「豬肉儀錶板」資料顯示，至今仍未有任何國家的萊豬進口，包括美國。萊豬在台灣遭反對，國民黨更發起「反萊豬公投」引起美國關注。

豬肉儀錶板資料顯示，當局針對可進口之生鮮冷藏冷凍豬肉產品，不分國別分批採檢，符合規定方可進口，這些國家包括澳洲、奧地利、加拿大、丹麥及美國。元旦至今，進口之生鮮冷藏冷凍豬肉、豬肝、豬腎及豬其他可食部位，超過17,264噸，均未檢出瘦肉精。

美國認為其國家出口的萊豬並無食品安全隱憂，但至今仍無台灣廠商進口。台媒周六（10日）引述政府官員稱，由於台灣是自由市場，美方對此表示理解，並未聽聞美方對台抱怨此事。

不過，台灣駐美代表蕭美琴則傳達美方關注「反萊豬公投案」。經濟部長王美方周六回應，政府已規定瘦肉精安全含量，而且台灣在符合萊劑標準下已進口很多美國牛肉，「這是用同樣標準執行而已」。她強調，台灣要融入國際社會、特別是維繫美台關係，還是要用國際標準執行。