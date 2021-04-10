批評中國金融後受查上市告吹　阿里巴巴壟斷風波一覽

阿里巴巴因違反壟斷法，周六（10日）遭國家市場監管總局重罰182億元人民幣（約216億港元）。自阿里巴巴始創人馬雲去年公開批評中國金融體系起，集團一直受中國監管機構嚴格審查，旗下螞蟻集團上市隨後亦被叫停。以下是阿里巴巴壟斷風波的重要時序：

● 阿里巴巴壟斷風波時序表

2020年10月24日：馬雲出席上海外灘金融峰會時，公開批評中國金融「不成體系、沒有系統」，銀行停留在「當舖思維」，抵押貸款害了很多企業家；疑引起官方不滿。

2020年10月31日：國務院召開金融委專題會議，國務院副總理劉鶴提到有關金融科技的創新及監管，外界猜測是對螞蟻集團等金融科技公司上市的回應。

2020年11月2日

馬雲及螞蟻集團高層被中國四大監管機構，包括中國人民銀行等約談。同日，中國銀保監會及央行發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》。

2020年11月3日

上海證券交易所宣布暫停螞蟻集團的上市決定。同時，集團被凍結在香港發行IPO。馬雲自此一度「神隱」，消失在公眾視線。

2020年11月10日

市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，指要預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展。

2020年12月14日

阿里巴巴收購銀泰商業，被市場監管局指違反《反壟斷法》，未有依法就控制權進行經營者集中申報，處以行政處罰50萬元人民幣（約59萬港元）。

2020年12月24日

市場監管總局就阿里巴巴實施「二選一」涉嫌壟斷行為立案調查。浙江省市場監管局負責人表示，調查在當日完成，指阿里巴巴積極配合，提供相關資料，調查過程平穩有序。

2020年12月26日

多個金融部門約談螞蟻集團。集團回應，會在當局指導下成立整改工作室，全面落實約談要求，規範金融業務經營和發展。

2020年12月30日

阿里巴巴旗下天貓、京東集團和唯品會，被指「雙11」先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等，分別被罰款50萬元人民幣。

2021年1月15日

中國人民銀行副行長陳雨露表示，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在加緊制定整改時間表。

2021年1月20日

馬雲「神隱」兩個多月後首次透過視像形式現身，惟對壟斷風波避而不談。

2021年2月3日

外媒引述消息，螞蟻集團與監管機構就改革達成共識，將轉型為金融控股公司，面對更高的資本要求。