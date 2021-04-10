中美乒乓外交50周年　中方籲借鑑當年修補現時關係

周六（10日）是中國與美國建立乒乓外交50周年，惟兩國關係目前並不明朗。內媒及美國駐華大使館等紛紛發文祝賀。中國駐美大使崔天凱同日下午出席紀念活動，寄語現時是中美關係的關鍵選擇，開啟乒乓外交後證明雙方可和平共處及合作，兩國應傳承、發揮該精神，成就更多大事。

美國駐華大使館在微博上提到，當初中國乒乓球球員莊則棟與美國乒乓球球員考恩（Glenn Cowan）在1971年，因互贈禮物而促成兩國友好交流。美國駐滬總領事館更訪問當年有份參與乒乓外交的3位美國乒乓球球員，憶述當時訪華的美好時光，強調有助消除兩國阻礙的重要性。

崔天凱在上海出席中美乒乓外交50周年主題展的紀念活動時，引述人們以「小球轉動大球」來形容中美的乒乓外交，以前的不同遠超於現在都能克服，令關係正常化超於雙邊範疇；美國執迷意識形態偏見及零和思維令人遺憾，希望對方能恢復人民領域正常交流合作。

中國官媒報道，該外交起源源自人民真誠善意的社交，建立在人民有好多基礎上，最後演變成兩國「破冰」的契機。在乒乓外交的進程中，兩國領導人能拋開或擱置分歧，尋求一致，找到解決途徑，那麽這前景相信會也會在未來出現，中美關係終會回到正軌。