自殺司機遭扣車罰款案　官方通報稱死前無過激衝突

河北唐山市司機金某強因貨車定位裝置掉線，遭到扣車及罰款2,000元人民幣（約2,374港元）,在委屈及無法承擔款項下服農藥自殺。該市周六（10日）發通報，稱當時執法人員未實施出發，與死者亦無過激言行，也沒有發生肢體衝突。同日早上，金某強已經下葬。

通報稱，當事人事發時在毫無徵兆下，從褲袋中拿出農藥迅速喝下，證照室工作人員看到他喝下不明液體便立即報警；公安機關在他死後綜合了醫院臨床檢驗診斷，認定他服用大量「敵草快」農藥自殺身亡，其家人對此無異議。另外，死者家屬也在相關部門的陪同下，到事發地查看當時片段。死者哥哥對記者表示，目前甚麼都不能說，因為事情已經結束了，而對調查結果並無意見。對於網上有人指稱他們與官方達成和解協議，他否認有這回事。

有網民質疑道路交管部門作出的行政處罰沒有合法依規，對於非事故車輛及不具安全隱患的違章車輛，一律以扣車手段強迫司機繳付罰款，與綁票無異，剝奪了當事人申請行政復議的司法救濟權利。基於上述情況，部門無權扣押車輛。

按交通運輸部的規定，若車輛的衞星定位裝置出現故障不能保持在線，由縣級以上道路運輸管理機構責令改正，再犯就罰款800元（約951港元元），而惡意破壞及干擾的、偽裝、篡改、刪除數據或屏蔽信號則罰款2,000元至5,000元（約2,377至5,943港元）。