廈深高鐵初嘗「巴士式」購票　車速快1小時

廈深（來往廈門至深圳）高鐵周六（10日）將車速提升至時速250公里，令乘客往返兩地的時間節省了1小時。營運方更首次以「巴士化」營運模式，透過推出「計次票」及「定期票」，便利乘客的出門習慣。

在新列車運行圖實施後，所有來往深圳北及廈門北的列車都縮減了32分鐘運行，最快僅需2.5小時即可到達。有首次乘搭動車去深圳的廈門乘客表示，以前坐汽車都需要4至5個小時，現在不到3小時抵達，非常方便；另有來自深圳的商務人士表示，前幾天需要坐近4個小時動車才到達廈門，現在連3小時都不需要，令人意外。

在購票方面，乘客毋須局限於購買單次車票，而是有「20次計次票」及「30日定期票」的全價成人票選擇。乘客可在手機APP、自動售票機或鐵路網實名購票，之後即可以身份證乘搭列車。持有人可在規定有效期內，乘搭有限次數、到指定出發站及目的地站的列車。

「20次計次票」購買後90天內，乘搭指定往返站的高鐵列車；「30日定期票」則是在購買後30日內，最多乘搭60次指定往返站的高鐵列車。廈門火車站的工作人員表示，廈深高鐵路線向來客流量很大，單單今天從廈門站出發的列車已有13班，今後高峰線開行後班次會更多一點。