網媒剪片影評成風　騰訊優酷等70公司斥侵權擬提告

內地近年興起影視評論短片，不少網媒自行取用影視作品剪輯成簡短評論，再以諸如《5分鐘看電影》的名稱發布，節省網民觀影時間，惟有關行為涉及侵權。騰訊、優酷、愛奇藝等逾70間影視機構上周五（8日）發表聯合聲明，稱將發起必要而集中的法律維權行動。

聲明提到，近年大量「公眾帳號生產營運者」（網媒）未經權利人授權，將影視作品任意剪輯、切條、搬運、傳播等，引發一系列盜版侵權問題和糾紛，嚴重侵權影視作品權利人合法權益，甚至損害影視作品的完整性、曲解影視作品內容的主旨原意，進而影響影視行業的長遠發展，日益破壞影視行業的健康生態。

上述聲明發起人包括中國電視藝術交流協會、中國電視劇製作產業協會等協會，愛奇藝、騰訊視頻、優酷、咪咭視頻等影視平台，以及正午陽光、華策影視、檸萌影業、慈文傳媒、耀客傳媒、新麗傳媒等影視公司。

有行家分析稱，影視短評令網民不會直接觀看作品，影響各公司收視，而上述「必要而集中」的維權行動估計是向短片平台，例如抖音、Bilibili（嗶哩嗶哩，又稱B站）等率先開刀。