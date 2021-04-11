遼寧號入西太平洋　美神盾艦在旁監視

中美軍事角力愈演愈烈，兩國航空母艦罕有同時在南海活動。網民發現美軍最新發放的照片顯示，美軍神盾艦監視解放軍航空母艦遼寧號，兩艦並排航行。

根據美國國防部「防禦視覺資訊分發服務」（DVIDS）上周四（8日）發放的照片，美國海軍神盾驅逐艦馬斯廷號上周日（4日）在西太平洋菲律賓海伴隨一艘航空母艦，兩艦保持一段距離並排航行，美軍官兵在操舵室監視對方。雖然美軍在照片說明以「水面目標」形容該艘航空母艦，但從照片拍攝日期、地點及涉事軍艦舷號「16」判斷，它是前一天穿越宮古海峽進入西太平洋的遼寧號。

遼寧號本月3日與5艘軍艦編隊前往西太平洋，其他艦艇分別是055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦成都號及太原號、054A型護衞艦黃岡號，901型綜合補給艦呼倫湖號。根據上周六（10日）拍攝的衞星圖片，遼寧號、黃岡號、呼倫湖號及一艘052D型驅逐艦駛往南海，另一艘052D型驅逐艦及南昌號則北上台灣海峽。

至於美軍在南海的動向，馬金島號兩棲戰備群上周四駛入南海後，翌日與羅斯福號航空母艦打擊群會師，並組成遠征打擊部隊。上周六拍攝的衞星圖片亦顯示，美軍一艘神盾驅逐艦在旁監視遼寧號編隊駛入南海，未知是否馬斯廷號。