兩大學為地鐵站名爭拗　旗下幼園拒收對方職工子女

陝西西安市地鐵6月底即將營運14號線，但近日公布的初步站名命名圖，再度引發市內兩間大學的師生激辯，而該爭議早於一年多前已埋下種子。陝西科技大學（陝科大）與西安工業大學（西安工大）可謂「鄰居」，但西安工大成為站名令陝科大不滿，最近更下令旗下幼稚園拒收對方的職工子女，區教育局責令整頓後依然未循，官媒上周五（9日）發文批評。

兩間學校都在西安北郊大學城，陝科大的東門與西安工大的正門只隔着一條馬路。有自稱是陝科大的教師網上留言指，該站距離其學校只有100米，站名卻未體現出陝科大，只是用西安工大和路名命名，對此感到不解。陝科大校友另提出，把站名由「西安工業大學站」改為「未央大學城站」，更能突出西安作為國家大都市教育基地的特色及教育資源豐富；又指西安工大有未央和金花兩個校區，「西安工業大學站」未有指明哪一校區，可能會誤導民眾。

但西安工大的學生認為此命名理所當然，因為在修建地鐵時，校方在用地及用電方面給予諸多幫助。直至上月底，陝科大資產管理公司因應命名一事，要求旗下幼稚園的園長通知40名西安工大的職工子女即日退學。家長向省、市、區教育部門反映，但園方一周後仍未遵循區教育局的要求，讓涉事幼童繼續就讀。區級部門約談園長協商失敗，大部分幼童已分流至周邊其他幼稚園。

官媒近日批評，陝科大的行為導致無辜幼兒成了犧牲品，直言「丟了涵養，失了風度」。另一官媒則指，拿小朋友出氣的做法，官僚中帶着幼稚，偏狹中又有刻薄，有辱斯文、貽笑大方。西安地鐵目前高度重視事件，目前徵集公眾意見跟進，命名方案確定後會再作公布。