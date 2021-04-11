遊客偷挖500公斤竹筍　農民憤而要求1根賠1萬人民幣

近日有網民表示，跟隨旅行團到四川省成都蒲江縣一個鎮旅行，私下挖了約25公斤竹筍，被村民發現後，要求賠償每根竹筍1萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。經媒體查證後，發現是一名村民的竹筍田被破壞，實際有500公斤竹筍被挖走。因為旅行社職員態度惡劣，村民意氣之下才要求高額賠償。最終，該名村民獲1,500元（約1,802港元）賠償，但他直言會從法律途徑追討更多賠償。

事發在本月4日，成佳鎮村民張某獲其他村民告知，有遊客在他的田挖走竹筍。他詢問在場的遊客，對方卻表示旅行社指該處是挖竹筍的體驗基地。張某感到非常氣憤，他稱種植竹筍是為了有材料興建一個竹亭，現在農田卻被破壞，於是報警。但旅行社職員態度惡劣，又用粗口叫罵，要求張某不要報警，他一時氣憤，才要求一根竹筍要賠償1萬元。

張某表示，不單是竹筍的損失，還有未來的收入，損失已經過萬元。最後經過派出所及其他村民調停，他與遊客達成協議，就被挖走的500公斤竹筍賠償。惟他同時表示，賠償無法彌補他的損失，會用法律途徑討回公道。