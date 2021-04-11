內地查21部動畫揭1465個問題　憂礙兒童成長倡分級制

內地不時發生兒童因模仿動畫情節引發悲劇，如今年2月寧夏銀川一名8歲男童模仿動畫中主角用雨傘當降落傘，從4樓躍下地面致身體多處骨折。江蘇省消費者權益保護委員會（消保委）上周二（6日）發表報告，從21部動畫中，梳理出1,465個涉及損害未成年人成長的問題，並建議設立分級制度。

自去年12月至今年3月，江蘇省消保委開展該名為「動畫領域侵害未成年人成長安全消費調查」，選取的動畫涉及啟蒙、故事、親子、校園、熱血、科幻、搞笑、歷史等題材，觀眾群覆蓋不同年齡的未成年人。調查報告顯示，未成年人動畫片的問題主要集中在暴力犯罪元素，例如超人打怪獸；存在危險模仿行為，如主角打開飛機艙門；以及透過陰暗、驚悚、懸疑等鏡頭營造陰沉的劇情。

調查又訪問家長，結果顯示有24.4%的人表示孩子會經常模仿動畫片中人物和動作，44.1%人表示孩子有時會模仿。另訪談中不少家長、老師都表示孩子在遊戲中會模仿動畫人物打鬥場面。連雲港一名家長何女士更稱，有動畫中人物拿杯去坐廁舀水喝，後來便發現5歲的孩子某天做出相同舉動。

江蘇省消保委表示，下一步將依法約談相關動畫的經營方，尤其針對會為孩子造成嚴重不良後果的陰暗、怪異內容，要求限期整改。對拒不整改的企業，省消保委考慮進行公益訴訟。省消保委又打算將報告中發現的問題以單獨建議方式，通過立法進行規範，包括建議建立分級評審委員會、網絡動畫規範先行先試、合理確定動畫分級標準。