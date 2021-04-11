誤信大師改手機號碼轉運　女子買產品欠債6萬人民幣

重慶有所謂「大師」聲稱只要使用了她替你度身而設的手機號碼，好運就會接踵而來。只要你心有所求，不管是夫妻和睦、單身求偶還是升職加薪，甚至是想孩子學業成績好，她都能幫你實現。有一心轉運的小萌（化名）見了該名大師，結果好運交不上，卻欠下一身債。

該人稱大師的李姓女子，在重慶市開了一家名為「今飛揚」的公司。早前有人前往重慶市公安局江北區分局華新街派出所報案，指妻子向李女購買了手機號碼、手錶、金字塔等物品，共花了6萬多元（人民幣，下同，約7.2萬港元）。丈夫覺得妻子上當被騙了，要求李女退款被拒，於是報警求助。

警員聯絡上今飛揚公司，負責人李女很快便前往派出所，當聽完馬先生的要求後，雙方隨即達成和解。警員認為事件有可疑，於是向報案人的妻子辛女士了解，得悉是朋友介紹她找李女改電話號碼，李女稱只要買了能量產品就可以改運，家裏也會愈來愈和睦，子女學習更好。辛女士聽信李女的話，花了數萬元買了李女公司的產品，誰知丈夫得知後與她大吵一場。

警方其後深入調查，發現另一名受害人小萌。她因為無意中打開朋友圈一條連結，得知這位大師，於是抱着姑且一試的心態找對方。李女指小萌的手機號碼會讓她破財，要改便要花8,600元（約1萬港元）訂制一個專屬號碼，之後再哄騙買了數字手鏈等物品，和報讀多個培訓課程，共價值數萬元。小萌稱，課程分3個階段，每個課程收費數百至一千元。她以信用卡付費上課，卡數至今未還清。至於課程內容，小萌指不外乎是一些「心靈雞湯」之類沒有實質的內容。

警方其後查出，李女所謂度身訂制的手機號碼，其實是從網上或一些專替人上號碼的商店隨便找來。李女騙受害人購買後，聲稱能改運。警方發現李女的公司一個月的流水帳可高達百萬元，受騙者估計上千人。目前警方已對李女提起公訴，案件正在審理中。