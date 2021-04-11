德國特里爾大學發聲明　暫停孔子學院一切活動

歐盟上月宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員和一個實體後，中國外交部隨後宣布對10名歐洲人員和4個實體加以反制，其中包括來自德國和瑞典的學者及研究機構。德國特里爾大學（Universität Trier）近日發聲明稱，為了聲援受中方制裁的學者和學術自由原則，該校孔子學院暫時停止一切活動。

外媒上周六（10日）報道稱，該校校長耶克教授（Michael Jäckel）和孔子學院外方院長里格教授（Marc Oliver Rieger）聯名發聲明，強調研究和教學自由是一筆巨大的財富，惟中國政府試圖通過最近採取的行動，即對歐洲眾多學者和德國墨卡託中國研究中心（MERICS）的制裁，限制這種自由。

特里爾大學與MERICS有許多合作，聲明指該校的孔子學院一直通過「今日中國」的系列講座等活動，明確表明對研究自由的支持。惟該校對當前的發展深表關切和擔憂，決定在不影響各合作夥伴利益的前提下，暫時停止上述學院的一切活動，停止外方院長職務。

聲明表示，特里爾大學一直以批判與認真的態度與孔子學院的合作，主張自由交換意見、想法以及開展自由開放的中國研究，希望孔子學院能夠繼續成為一個開放的中國文化和語言平台。