傳山東號將赴西太平洋　與遼寧號首次組成雙航母編隊

中美展開軍事角力，解放軍航母遼寧號編隊正在西太平洋演訓，上周日（4日）更在菲律賓海與美國海軍神盾驅逐艦馬斯廷號擦肩而過。有報道稱，解放軍另一艘航母山東號將駛出西太平洋，或與遼寧號首次組成雙航母編隊。

內地官媒近日發布山東艦的日常訓練、介紹艦上武器，首度曝光機庫、餐廳等內部畫面，被視為展示信心。山東艦已服役超過1年，除有約6個月是在大連造船廠進行改進完善、海試外，剩下的時間基本都是在出海訓練、返港休整、出海訓練的循環中進行，且海試多靠近渤海、南海、台海等離中國較近海域。

消息人士指出，山東艦可能會在今年晚些時候開始穿過第一島鏈，進入西太平洋公海演習和訓練，是實現初步作戰能力的必要步驟。分析稱，一旦山東艦做好出海作戰訓練的準備，且付諸實施，在如今地區局勢升溫的背景下，觀察人士認為，中國海軍很可能會組成史上首個雙航母戰鬥群，以強硬姿態展示實力。

內地軍事自媒體分析，山東艦形成戰鬥力的標誌，是艦載戰鬥機殲15可以大規模上艦使用、進行夜間或惡劣海況下升降，及進行實彈實戰化演練等。分析認為，山東號編隊將由6至8艘戰艦組成，當中包括055型大型驅逐艦、052C/D導彈驅逐艦、054A導彈護衞艦、901大型綜合補給艦及1、2艘攻擊型核潛艇，如果進行登陸作戰，亦可增加071船塢登陸艦、075型兩棲攻擊艦等。