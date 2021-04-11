台10萬民眾參與大甲媽祖遶境　人潮擁擠或引防疫漏洞

台灣台中大甲鎮瀾宮媽祖9日8夜的遶境上周五（9日）晚正式展開，超過10萬信眾參與一年一度的盛事。不少人都祈求太魯閣號列車出軌事故的傷者能早日康復，以及新冠肺炎能盡快過去，惟網民發出一張人潮擠滿大街的圖片，立即引起有關防疫意識的議論，質疑參與人士有否戴口罩的同時，保持社交距離也有難度。

網民上傳了彰化人迎媽祖的震撼照片，街上人潮絡繹不絕，從上往下看只能看到滿滿的人頭，場面非常壯觀，甚至連媽祖的鑾橋都看不見了。有民眾表示，今年參與的人與去年相比，人數多超級多；住在遶境路線的居民解釋，可能是去年受新冠疫情影響延後舉辦，導致當時民眾明顯少很多，但今年疫情趨緩及社會不景氣，因此大家參與遶境向媽祖祈願。

不過，有人批評活動在此刻舉行，會嚴重影響疫情防控，懷疑當中會有人沒戴口罩，而如此人山人海之景亦攻破防疫一說，另有網民直斥「台灣新冠病毒絕迹了嗎？太離譜！」。

大甲媽祖繞境全程約340公里，期間經過台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，共170座宮廟，預計周日（11日）晚抵達雲林，翌日（12日）中午抵達嘉義。