三亞遊客投訴「海膽蒸蛋」無海膽　官方否認：未發現餐廳造假

內地有遊客日前到海南三亞旅遊時到一間海鮮店用餐，投訴「海膽蒸蛋」無海膽、龍蝦被掉包及價格過高，質疑餐廳劏客。三亞市委宣傳部周日（11日）發布調查報告稱，餐廳所賣的海鮮明碼實價，並無掉包造假、欺詐行為，「海膽蒸蛋」無海膽是因為海膽汁多肉少。惟一眾網民卻對官方解釋嗤之以鼻。

遊客李先生一行5人上周五（9日）到三亞市雲起觀蒼海飯店用餐，點了蒜蓉錦繡大花龍蝦、海膽蒸蛋等6個菜，費用逾2,600元人民幣（約3,100港元）。由於菜品明碼實價，他對海鮮價格無異議，但當他見到「海膽蒸蛋」只有雞蛋時，便認為店家欺客，要求打折，遭拒絕後產生糾紛，三亞市政府介入調查。

官方調查報告認為，當季三亞海膽汁多肉少，與其他地區口味有差異，一般採用蒸蛋的方式供客人食用，並非店家以炒雞蛋充當「海膽蒸蛋」。另外，李先生曾聲稱遭一名女侍應言語威脅，官方稱該女並非餐廳僱員，正尋找該女子核實。三亞市旅遊監管部門表示，對劏客行為零容忍，全力維護消費者合法權益。

不過網民認為，「三亞依靠旅遊業，官方說法只為保住名聲」；有人分享自身經驗，「海南島體驗很差、物價很貴，去泰國馬來海邊吃海鮮也沒這麼貴，體驗也比海南好太多」；有人調侃：「看來是消費者誤解了商家，大家一起去三亞吃海膽」、「三亞官方都說自己海膽品質低了，那就成全他們不買了」。