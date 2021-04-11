專家倡混合疫苗提高保護率　衞健委籲不應強制全員接種

中國疾控中心主任高福上周六（10日）在四川成都發表新冠疫苗免疫策略報告，提到近期病毒出現變種，令疫苗保護率下降。高福提議，可研究幾種疫苗交替混合接種。國家衞健委新聞發言人米鋒周日（11日）則稱，雲南瑞麗市近日出現聚集疫情，提示外防輸入、人物同防仍是當前疫情防控的重中之重。中國正在「應接盡接」，但部分地方竟一刀切、強制要求全員接種，上述情況必須堅決予以糾正。

米鋒同時交代，截至同日凌晨，全國累計接種1.64471億劑次新冠疫苗，總接種數量為全球第二，僅次於美國。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則在同一場合上呼籲，瑞麗市疫情提醒各地不能鬆懈落實防控措施，千萬不要以為隨着氣溫升高，新冠流行季便會過去。市民應繼續保持社交距離、戴口罩、勤洗手等。

會上有記者引述外國專家稱，中國疫苗具「抗體依賴性增強效應」，即一部分人接種疫苗後，若感染新冠病毒反會加重病情。北京科興中維公司回應稱，根據第三期臨床測試結果指出，疫苗組沒有出現住院、重症和死亡病例。因此上述效應並不存在。公司透露，旗下科興疫苗或將獲世衞的緊急使用授權。