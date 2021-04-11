台酒店及零售業實施省水措施　水庫儲量只夠28日

台灣各水庫的儲水量因旱情持續而不樂觀，台中早前已啟動「供5停2」的限水措施。台媒周日（11日）報道，部分酒店及零售業已經實施省水措施，使用省水設備及宣導住客節約用水理念，百貨公司內的餐廳及美食街都暫時轉用即棄餐具。德基水庫蓄水量不足5%，水情未見明朗。

西部5縣市水庫蓄水率創新低，新竹部分地區、苗栗、台中都開始分區供水。其中，台中的德基水庫蓄水量更跌至4.8%，台南白河水庫更是0%。經濟部水利署預計，只可供約28日使用，只能寄望能撐到5月底迎來下雨的可能。

有位於台中后里的酒店都在頂樓設置雨水回收系統，客房的衞浴設備都採用省水標章的產品；泳池及噴水池設有過濾回收系統，盡量與旅客一同節約用水。在缺水範圍的大型百貨公司分店，特別是在台中的，都開始限水，甚至向台水公司購水，部分景觀蓄水也減少用水。

民眾都希望能久旱逢甘雨，台氣象局稱周二（13日）晚至翌日（14日）期間，北部跟東半部地區以及中南部山區，會轉為比較下雨的天氣形態；期待形成的颱風「舒力基」直接襲台的機率則很低，其强度及路徑在未來仍存在許多變數，對於能否紓解旱象，目前尚無把握。