出手遏制學區房炒賣熱　住同1房6年限1個小學學位

內地家長近年為子女能入讀心儀的學校，不惜在附近購房希望提高入讀機會，導致學區房炒賣潮。安徽合肥市日前公布新一輪樓市政策，內媒周日（11日）報道當中細節，提到同一間房子在6年內，只可享有學區內的1個小學學位，3年內可得1個初中學位。有網民認為該政策並不會令學區房炒賣降溫，反而衍生更多爭議。

新政策主張防止買家投機炒賣樓房令房價高漲，當中17個熱點學區的房屋更被納入「限購」範圍。有網民指出合肥去年底到現在，樓價已經升了100多萬元人民幣（約119萬港元），成為「病態城市」、「炒房之都」。該市住房保障和房產管理局局長許道和表示，因發現房地產市場出現異常交易情況，交易量擴大，因此當局推出限購政策。

但網民完全反對這種做法，認為一旦限制供給會導致價格暴漲。此外，有家長立即提出疑問，若家中有雙胞胎、2胎或3胎子女怎辦。有人指這政策治標不治本，稱有學區房的出現都是教育資源不平衡引發的，政府應該按社區人口數量、出生人口數量來設定教育政策，現在問題不但沒有改善，更可能繼續成為地產商的紅利。