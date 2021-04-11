新型兩棲登陸艦將下水　負責南海及外島軍事運輸

台灣海軍新型兩棲船塢運輸登陸艦玉山號，將於周二（13日）在高雄下水，由蔡英文總統主持儀式，預計明年服役。玉山號由台灣自製，船體內傾具備隱形功能，將成為海軍兩棲登陸作戰的指揮艦，擔負南海及外島的運輸主力；遇上天災可改為野戰醫院，執行救援工作。

玉山號舷號為1401，由台灣國際造船公司承造，造價高達73億元新台幣（約20億港元）。作戰系統由中科院整合，配備一門MK-75 76毫米快炮、兩座MK-15方陣迫近武器系統及兩座海劍羚防空導彈。玉山號可運載作戰用的兩棲登陸艦艇、AAV7兩棲突擊車、重型車輛及直升機等。

台灣海軍司令部表示，玉山號可取代現有的舊型號登陸艦艇，減少軍艦維修費用。台灣海軍自製巡防艦因中科院技術不足，導致進度嚴重落後，只有兩棲船塢運輸登陸艦取得進展。

另一邊廂，台灣向美國採購的108輛M1A2T坦克，將部署在陸軍第6軍團指揮部，加強北部地區防衞力。美方日前派員來台，視察新竹縣新豐鄉坑子口的訓練場建築進度，預計在2023年竣工。陸軍司令部計劃斥資4,980萬元新台幣（約1,361萬港元）設立實景模擬駕駛訓練儀器，提升士兵駕駛車輛技能。