特警遭羈押489天後證清白　獲賠20餘萬人民幣

吉林白山市公安局特警支隊一名警員於早年入錯酒店房間，並與老闆夫婦發生爭執，事後老闆娘受傷。該名警員被指故意傷人，經歷兩次起訴，三次一審判刑，二審法院兩次發回重審後，最終改判無罪。在多年的訴訟中，警員遭羈押長達489天，要求國家賠償獲准，獲20餘萬元人民幣（約23.7萬港元）。

案情指，郭姓特警於6年前與同事入錯酒店房間，事後宋姓老闆娘右膝輕傷。警方認為郭某涉嫌故意傷害罪，渾江區檢察院同意起訴。渾江區法院於2017年一審判處郭某1年4個月有期徒刑，惟白山市中級人民法院以證據不足為由發回重審。案件其後出現戲劇局面，渾江區檢察院多次以故意傷害罪起訴郭某，法院亦作出判囚決定。最終，在市中級人民法院的二審下，撤銷渾江區法院的裁決，去年4月20日改判無罪。

郭某表示，多次羈押令他無法正常工作達23個月，遂申請國家賠償40餘萬元（約47.4萬港元）。但渾江區法院一度不同意賠償。案件再上訴至白山市中級人民法院。賠償委員會認為，渾江區法院應當承擔相應賠償責任，下令向郭某賠償羈押期間的誤工損失費及精神損害撫慰金，但駁回其他賠償請求。