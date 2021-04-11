民政部列多地入婚俗改革實驗區　遏制婚鬧問題

內地婚禮毫無尺度的「婚鬧」習俗令人詬病，引起官方關注。民政部近日在官網發布《民政部關於同意將河北省河間市等單位確認為全國婚俗改革實驗區的批复》的文件，公布將全國多地列為「全國婚俗改革實驗區」，實驗時間為期3年，以遏制婚俗不正之風。

文件指出，經地方申報、實地調研、綜合評估等工作環節，同意將河北省河間市，廣東省廣州市，內蒙古包頭市青山區、烏蘭察布市集寧區，黑龍江省哈爾濱市南崗區，重慶市大足區，四川省成都市武侯區等多地確認為全國婚俗改革實驗區。

民政部要求，實驗區要圍繞婚俗改革試點主題，培育和踐行社會主義核心價值觀，推進婚姻領域移風易俗，傳承發展中華優秀婚姻家庭文化，倡導全社會形成正確的婚姻家庭價值取向，為推進婚俗改革提供鮮活樣板。各省級部門亦要密切關注相關實驗區工作進展，加強訊息溝通、跟蹤問效，確保工作有序推進。

內地不時傳出婚鬧，且行為舉動層出不窮，有新娘慘遭現場賓客強抱熱吻，惟新郎見狀未加以阻止；亦有新人在鄉村行禮期間，遭親友從頭灑下滿滿麵粉。山東省濱州鄒平市亦在上月底公布，嚴禁在婚慶中「強行親吻、摟抱或採取其他方式，侮辱、猥褻新娘、伴娘」，違者由公安機關視情節依法予以治安處罰，構成犯罪的追究刑事責任。