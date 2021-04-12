承認國產新冠疫苗有效率不高惹議　高福斥斷章取義

中國疾控中心主任高福上周六（10日）在四川成都發表新冠疫苗免疫策略報告提到近期病毒出現變種，令疫苗保護率下降。外媒解讀為，「高福認為國產疫苗保護率不高」，甚至以「罕見承認中國疫苗效力低」來形容。高福周日（11日）否認外媒說法，認為網傳消息完全是誤解，是「斷章取義」。

高福在大會上提及免疫策略和疫苗保護率問題，提出可以通過優化接種程序、採用幾種疫苗交替的接種方式，以提升疫苗有效率。他回應指，世衞對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，主要是要保護重症和死亡，而現時每一款新冠疫苗都能做到，因此上述外媒說法是誤解。

高福駁斥，全球的疫苗保護率測試數據都有高有低，如何提高疫苗的保護率，是需要全球科學家考慮的問題，是一種全球層面、全球角度的科學思考，包括中國，但不僅限於中國。他強調，這是人類第一次接種新冠疫苗，目前所有的免疫程序都是基於過去對其他病毒疫苗推斷出來，因此由此得出的效果已經很好。若未來需要改進，可以基於冠狀病毒本身的特點和目前接種疫苗的情況作出相應調整。