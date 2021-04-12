台擴大新冠疫苗接種範圍　台縣市首長帶頭打針

繼早前醫護人員接種新冠肺炎疫苗外，台灣周一（12日）開始擴大接種範圍。疫情指揮中心副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞，當日帶領政府部門防疫人員及高接觸風險工作者接種疫苗。高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、台北市長柯文哲等縣市首長亦帶頭接種。

指揮中心表示，符合接種資格民眾可在疾病管制署全球資訊網，查詢院所後預約接種。陳宗彥接種疫苗後呼籲民眾毋須擔憂，「疫苗針頭算蠻細的，完全沒有插進去的感覺」。桃園市長鄭文燦讚揚，醫護人員表現細心，包括量測血壓、了解過去藥物史及過敏史，每一名接種者需填寫自願接種疫苗的同意書。

台中市長盧秀燕表示，醫師建議她在傍晚開始服用一到兩天的必理痛，並減少行程。盧認為透過免費接種可鼓勵更多有需要的民眾接種。基隆市長林右昌則指出，接種後很輕鬆沒有任何疼痛、不舒服，比小時候打疫苗更簡單。新北市長侯友宜期望台灣的接種率能大幅提升，保護自己也保護別人。

另美媒周日（11日）報道稱，總部設於美國的哈里法克斯國際安全論壇機構，每年都會在加拿大舉行論壇，去年底原定頒發「麥凱恩公共服務領袖獎」予台灣的蔡英文總統，表彰台灣抗疫表現。但有報道指，加拿大政府擔心此舉引發北京報復，向該論壇施壓不要頒發獎項。台灣的外交部發言人歐江安周一表示，會與有關部門保持密切聯繫 ，目前尚未公布。