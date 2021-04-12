台遺體修復團隊無酬勞反遭質疑　發言人激動落淚籲勿攻擊

台鐵太魯閣號列車事故後，遺體修復團隊「76行者」在花蓮殯儀館、零酬勞協助修復遺體，10日來修復了36具遺體。惟這些隊員連日工作，有民眾想捐款給修復師，卻遭網民批「不是說零酬勞嗎？」。面對質疑，團隊發言人王薇君周一（12日）表示，團隊確實沒有收酬勞，呼籲大家勿攻擊修復師，期間更一度激動落淚。

事故後，100多位修復師輪班協助修復遺體，不少人因需清理遺體上的列車玻璃碎片，導致雙手傷痕纍纍，身體四肢嚴重水腫，有醫療團隊赴花蓮殯儀館為他們針灸。修復師日以繼夜工作，疲倦時也只能簡單用塑膠板拼成床鋪，拿一張氈子蓋在身上倒頭就睡。

王薇君指，成員努力修復遺體，卻還要忍受網民無理攻擊，情緒難以壓抑，激動落淚。她說：「平常可能不會那麼激動，到現在10天每個夥伴大家都是真的是又病又累，然後又都是傷，我很捨不得，我真的可以請大家不要這樣子嗎？」

她又解釋，修復師團隊沒有收捐款，有人或會將捐款轉捐給兒童權益會，但這些捐款帳目也一定會公布，都能被各界檢視，「大家以為只要捐進去，我們可能就領出來，然後就通通花掉，不可能！你的捐款去向一定會有」。