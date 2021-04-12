電網改革細則從缺多年　民營試點配電無門

內地去年年底一度出現電荒，多地民眾寒冬下斷電，民怨載道。因應國家電網供電、配電效率偏低，當局5年前起允許私營企業自建配電網，向住宅、企業配電，背後則由公營主電網供應電源，以提升供電可靠性、降低用電成本等。但事隔多年，不少私營公司建好配電網後，卻面臨「無電可配」的怪現象。

2016年10月11日，國家發改委、國家能源局發布《有序放開配電網業務管理辦法》，鼓勵私營資本投資、營運配電網。截至目前，各省市已有459個試點。屬於首批試點的江西和惠配售電有限公司，其董事長趙杞卻直言，目前能夠接入國家電源的項目屈指可數：「其餘試點情況也差不多，都普遍面臨電源點單一的問題」。

現行政策規定，私營配電網想獲得新電源，只能向公營主電網購買；配電網沒有直接駁電的權利。有配電網基地業主更表示，公營電網企業經常以負荷風險過大為由，拒絕向配電網供電。另有行家指出，目前電力系統格局已定型，私營公司想「分一杯羹」，必將面臨不少阻礙。他認為，問題在於官方未有界定配電網與主電網雙方的權利和義務，呼籲當局盡快出台相關技術規範。