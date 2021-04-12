曾跟隨王岐山多年 中央巡視組前巡視專員董宏遭開除黨籍

中紀委國家監委周一（12日）通報，中央巡視組前副部級巡視專員董宏，涉嫌嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，當局決定給予董宏開除黨籍處分，取消退休待遇，收繳其違紀違法所得；涉嫌犯罪移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。董宏曾與國家副主席王岐山長期共事，兩人被指淵源甚深，引發輿論關注。

通報稱，董宏嚴重違反政治紀律和政治規矩，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動，違規出入私人會所、接受宴請，收受禮品禮金，又默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響牟利，家風敗壞，大搞權錢交易，並非法收受巨額財物，且在黨的十八大後不收斂、不收手。案件性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

董宏現年67歲，遼寧海城市人，自1983年參加工作，歷任中共中央顧問委員會秘書、研究室副主任、廣東佛山市市長助理、當代中國研究所局長、廣東省政府發展研究中心主任等職務。

王岐山從1998年起，擔任廣東省副省長、國務院體改辦主任、海南省委書記、北京市市長等職務；董宏則從2000年起，一路跟隨王歧山四度調職，歷任廣東省副秘書長、國務院體改辦產業體制司司長、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長等職務。

據內媒報道，在王岐山擔任中紀委書記，主導巡視工作後，董宏2015年調任中央第十二巡視組副組長，2017年7月更曾以中央巡視組組長、中央辦公廳調研室五組組長身份參加紀檢工作。