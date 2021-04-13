女子乘火車坐錯位撒賴　霸佔他人座位遭行拘5日

內媒上周六（10日）引述湖北武漢鐵路公安處通報，一名荊州籍彭姓女子在火車上疑因不知自己坐錯座位，在另一站登車的乘客發現自己的座位被佔後，要求她出示車票不果，更囂張地一動也不動。結果火車一到武昌，彭某立即被召喚至派出所調查處置。宣稱一心與對方鬥氣的她，最後被武漢鐵路公安處依法行政拘留5日。

孝感籍的楚女士當時發現自己的座位被佔，其先生要求55歲的彭某出示車票，希望能夠與她核對車票。詎料，彭某説對方無權看自己車票，還説另一邊有座位叫他們坐過去。雙方爭論一番後，列車工作人員接到楚先生求助，惟到場溝通無果，只好通知乘警及列車長。

乘警及列車長阻止她的霸座行為，但她卻繼續無動於衷，蠻橫地説道「我就坐在這裏，就是不動，你去把我弄到派出所裏去」，導致眾人圍觀，擾亂公共秩序。彭某在列車停站後就到派出所交代事件，稱自己不滿對方一見面就索要車票，心生不快，才與他們鬥氣。

有網民笑言如今彭某「在拘留所裡霸座吧」，有人對執法能力不足而感到不滿，認為只是拘留5日太少，更有評論表示應將這類人列入黑名單。