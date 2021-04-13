黑山公路工程向中國借貸10億美元　無力還債求助歐盟遭拒

黑山共和國是參與「一帶一路」的巴爾幹半島國家，並向中國借貸10億（美元，下同，約78億港元）興建獨立以來首條高速公路。項目尚未完工，黑山便陷入債務危機，並向歐盟求助；惟歐盟委員會周一（12日）以黑山並未加入歐盟為由，拒絕協助償還第三方貸款。

黑山南北高速公路全長180公里，連接南部亞得里亞海港口城市巴爾至北部城市博爾加雷，由中國交通建設股份有限公司、中國路橋工程有限責任公司承建，分五階段建設。公路落成後，巴爾港將與中東歐主要交通走廊及市場連接，黑山亦成為中歐貿易道路上的重要交通及運輸樞紐。

黑山財政部長斯帕伊奇（Milojko Spajic）接受英國《金融時報》訪問時透露，黑山於2014年與中國進出口銀行簽訂借款協議，為興建南北高速公路借貸85%資金，首41公里每公里建設成本為2,380萬（約1.85億港元），形容是世界上最昂貴的高速公路之一。

根據協議，如果黑山無法在7月前償還貸款，中國有權取得黑山的土地為抵押。斯帕伊奇呼籲歐盟出手相助，相信會為歐盟帶來一個唾手可得的勝利。他又指，黑山就另一筆1.5億（約11.7億港元）未償還貸款，與中國商討。黑山於2006年脫離塞爾維亞獨立，於2017年加入北約，並希望在2024年加入歐盟

歐盟委員會發言人表示，黑山須自行設法償還中國的貸款，但歐盟願意透過107億（約835億港元）的西巴爾幹經濟及投資計劃，為黑山南北高速公路未完成部分融資；歐盟將通過歐洲投資銀行、歐洲復興開發銀行等國際融資機構，提供撥款、擔保及優惠貸款。發言人又指，歐盟關注中國的投資可能影響社會經濟及金融，並存在宏觀經濟失衡及債務依賴風險。

在黑山執政達30年的社會民主黨於去年大選落敗，新政府希望獲得歐盟援助。黑山副總理阿巴佐維奇上月表示，歐盟應該幫助黑山在中國貸款上再度融資，避免黑山依賴中國。黑山人口只有62萬人，去年外債達51.5億（約402億港元），相當於國內生產總值一倍。