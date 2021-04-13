高速路口捉違規開罰1.2億人民幣　3分鐘內27車主中招

廣東佛山市廣台高速公路某分岔口處靠「影快相」開罰單，有近62萬人被罰款共1.2億元（人民幣，下同，約1.4億港元），眾多車主只能無奈繳罰。有網民稱3分鐘就有27名車主中招。內媒實地考察涉事路段，發現該處實線較短容易讓車主錯過變道而壓線。市交通運輸局周一（12日）回應此事，稱當局已留意相關輿情；省相關部門已派工作組到現場調查。

該條連接廣州、佛山及江門的高速公路，在2019年於43公里路段安裝攝影鏡頭，至今已將違規所有車主扣分197萬分，而每日都有至少幾百輛車中招。車主袁先生日前在車友圈中與其他人討論，有人反映該分岔口指示信號設置不科學，而他自己在200米處壓到實線，因此要「硬食」罰單。他隨後繳付時看到交款系統顯示，已經有62萬人在此違章。佛山交警同日深夜通報稱，截至4月1日僅查獲184,373宗違法行為，上述數字不符事實。

有熱心網民上周五（9日）使用航拍機監察實況，發現3分鐘內有27輛車壓實線通過，平均每分鐘就有9輛車違章。若要不違章就止只可走最左的側車道，否則就來不及變道，不僅要交200元（約237港元）更被扣3分。記者亦發現，500米處雖然設路牌提醒，但還沒看清就一閃而過，而且接近分岔口必需向左變道時有上坡，會令車主存在視覺延遲的情況，意識到需要變道時時間已所剩無幾。