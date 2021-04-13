加拿大更新赴華旅警　點名批評中俄間諜活動猖獗

中加關係日趨惡化，加拿大政府周日（11日）更新前往中國的旅遊建議，警告與新疆維吾爾族自治區有家庭或種族聯繫的人，可能面臨任意拘留的風險。加拿大安全情報局（CSIS）和國會國家安全和情報委員會周一（12日）分別發表報告，關注外國間諜活動，點名批評中俄是主因。

加拿大全球事務部在官網更新赴華旅遊建議，指中國當局日益在沒正當程序下，拘留新疆的少數族裔和回教徒，有加拿大公民的中國籍家屬已被拘留；並指新疆局勢緊張，很難獲得準確消息，中國當局可在短時間內實施宵禁和限制。加拿大建議旅客避免參加集會和示威、隨身攜帶身份證明文件並聽從當地政府的指示；預計新疆將加強安全措施，並頻密進行安檢，可能嚴重延誤行程。加拿大又指，外國在華記者和其他媒體工作者的工作面臨相當大的限制，警告若曾研究或報道批評政府、敏感及有關新疆、西藏等地議題時，應特別注意。

CSIS的年度報告指出，去年針對加拿大的暴力極端主義、外國干預、間諜及惡意網絡活動大增，對加拿大人來說在各方面都愈來愈嚴峻，外國威脅行動者包括敵對的情報機關及為這些機關工作的人，尋求利用新冠疫情引起的社會及經濟狀況，收集有用的資訊。當局形容，去年出現的間諜及外國干預活動，是冷戰結束以來最大規模；又指中國、俄羅斯及其他外國持續透過上述活動，悄悄地收集加拿大政治、經濟及軍事情報，以支持其國家發展的目標。

加拿大國會國家安全和情報委員會的報告亦得出類似結論，指新冠疫情給予外國額外的動機，去取得加拿大衞生、科學及技術範疇的情報，特別是有關新冠疫苗的研究。報告指，俄羅斯是這些間諜、秘密網攻活動等竊取專利數據的罪魁禍首；又批評中國等試圖騷擾、操縱和恐嚇加拿大的團體，令其支持中國政策或迫使異見者沉默，並以欺騙手段影響加拿大政府。