解放軍派破紀錄軍機飛台空域　美國務院促停止施壓

解放軍周一（12日）派出25架軍機飛赴台灣西南空域，創下單日架數新高。美國國務院就此再次呼籲北京停止在軍事、外交及經濟上對台施壓。

美國國務卿布林肯周日（11日）接受美媒訪問時表示，北京對台灣的行動愈來愈更侵略性，導致台海緊張局勢加劇。不過，就在美國海軍航空母艦羅斯福號周一離開南海之際，解放軍再派出破紀錄數目的各類軍機前赴台灣周邊。對上一次單日最多解放軍機赴台是於3月26日，該次前一日，美台剛就設立海巡工作小組簽署諒解備忘錄。

美國國務院一名不具名發言人周一以背景說明方式回覆台媒稱，美方注意到大陸在區域內持續進行包括針對台灣的恐嚇方式，並對此感到關切。該發言人再次敦促北京，停止對台灣在軍事、外交與經濟上施壓，雙方並進行有意義對話。

另台灣海軍新型兩棲船塢運輸登陸艦玉山號周二（13日）在高雄下水，台灣的蔡英文總統主持下水儀式。該艦配備海劍2防空導彈、MK-75 76毫米快炮等武器，可運載作戰用的兩棲登陸艦艇、AAV7兩棲突擊車等，用以取代現有的舊型號登陸艦，預計明年服役。