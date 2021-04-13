外送平台食派士涉壟斷　罰款近117萬人民幣

內地再有企業因涉壟斷行為被罰款，百勝中國旗下的外送平台「食派士」(Sherpa's)，因對平台合作餐廳提出二選一要求，周一（12日）被上海市場監管局罰款近117萬元人民幣（約141萬港元）。

上海市監局發布消息稱，據2019年接獲的舉報，對Sherpa's涉嫌濫用市場支配地位行為立案調查。該平台2017年至2019年利用其在上海市提供英文服務的在線餐飲外送平台服務市場的支配地位，對商戶提出二選一要求，與所有合作餐廳商戶簽訂含有排他性送餐權條款的協議，並以獨家送餐等形式，要求合作餐廳商戶停止與其他競爭對手平台合作，否則下架該商戶。

上海市監局調查發現，該平台嚴重削弱對手的競爭能力，損害平台內商戶和消費者利益，具有明顯的排除、限制競爭效果，且沒有正當理由。當局決定對該平台罰款2018年的銷售額3%。資料顯示，Sherpa's為互聯網餐飲外送平台，主要向用戶提供英語餐飲外送服務資源信息以及餐飲外送服務，經營模式為通過網頁、手機APP等連接用戶與線下餐飲企業，並提供服務。