內地推反詐騙App　網民擔心洩漏私隱

兩岸不時傳出電訊詐騙案，內地公安部刑事偵查局近日推出一款名為「國家反詐中心」應用程式（App），鼓勵市民實名註冊使用，以保「錢包」安全。不過有網民表示，安裝該手機App用戶需開放多達29項手機權限，又要上傳人臉訊息，擔心洩漏私隱。

報道指，該應用程式於今年3月推出，既是信息平台，也是反詐工具。程式具備多項功能，包括詐騙預警，可翻查以往的詐騙案例，更會在收到可疑電話、短訊或者下載了可疑程式時發出預警。風險查詢功能則可核查對方的銀行卡號或支付帳戶、IP、QQ及微信等，是否曾被舉報或涉及詐騙案。App自查可以全面檢測手機中的應用和安裝程式，一旦發現疑似竊取隱私或詐騙的軟件，便會提醒用戶解除安裝。

報道又稱，全國各地政府部門均全力推動市民下載安裝該程式，不過有網民在境外的論壇表示，不僅公司、工廠、出租屋房東，或者在大街上，有人強制市民安裝。網民又質疑，該程式可於兩大手機平台iOS和Android下載，但安裝時均要求用戶提供多項系統權根，包括錄音、攝像鏡頭、打電話、通訊錄、短訊、安裝或刪除文件包、修改系統設置等。

當局回應指，國家反詐中心數據存儲在公安部，擁有最高級別的安全等級保護，用戶毋須擔心數據被竊取。另填寫個人信息、開放手機權限都是為了關鍵時刻能發出預警，以便用戶能及時發覺，並讓公安機關能夠預警勸阻。