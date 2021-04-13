內地取消部分城市落戶限制　推動大灣區交通一卡通

國家發展和改革委員會（發改委）周一（12日）印發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》通知，內容全面取消300萬以下人口城市的落戶限制。針對京津冀、粵港澳大灣區、長三角發展，通知提出建設一體化客運樞紐，推動交通一卡通和二維碼「一碼暢行」。

有關內容共分8個部分和24項，其中包括促進農業轉移人口融入城市，推動進城就業生活5年以上和舉家遷徙，允許租房常住人口在公共戶口落戶；支持有條件地區將未落戶常住人口，納入普惠性學前教育保障範圍；推進補貼性培訓，完成職業技能提升行動方案確定的5,000萬人次目標。

針對提升城市群和都市圈發展，除制訂京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展十四五實施方案，通知亦提出實施成渝（四川和重慶）地區雙城經濟圈建設，研究編制長江中游、北部灣、關中平原等跨省區城市群方案，支持福州、成都、西安等都市圈編制發展。

其他發展任務還包括：統籌城市布局的規模經濟效益和生態健康安全需要；建設宜居、創新、智慧、綠色、人文、韌性城市；落實適用、經濟、綠色、美觀的新時期建築方針，嚴格限制建設500米以上超高層建築，嚴禁「醜陋建築」，劃定歷史文化保護線，加強文物保護利用；加快推進城鄉融合發展，深化改革農村土地制度等。