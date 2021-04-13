中科院武漢病毒研究所　一周內向世衞提交全球首病毒株

世衞組織專家今年2月前往湖北武漢進行新冠病毒溯源調查，並於上月發表報告，內容指病毒或透過動物或中間宿主直接或間接傳給人類，亦有可能經「冷鏈」食品包裝傳播，但認為「極不可能」由實驗室洩漏。內媒周一（12日）引述中國科學院武漢病毒研究所稱，前年年底收到病毒樣本後，該研究所只花不足一周便分離出全球首株新冠病毒毒株。

報道稱，金銀潭醫院時任副院長的黃朝林和深切治療部主任吳文娟，於2019年12月29日晚前往中西醫結合醫院，對7名「不明原因肺炎」進行會診，並當晚安排病人轉住金銀潭醫院。這是武漢市集中收治新冠肺炎病人的開始，翌日醫院對病人進行了肺泡灌洗，獲得病毒樣本，並送往武漢研究所。

2019年12月31日，武漢研究所確認病毒為一種新型的冠狀病毒，並於2020年年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列，3天後分離出第一株新冠病毒毒株，同月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保存，同月12日向世衞組織提交病毒序列，並向全球流感共享數據庫發布。

負責這項工作的武漢研究所研究員石正麗稱，2003年沙士爆發時，全球多國實驗室合作，用了5個多月的時間才找到病原，和分離出病毒株。回想金銀潭醫院和武漢研究所接力分離出全球第一株新冠肺炎病毒毒株的情景，她形容為「我們就是這樣的一個速度」。