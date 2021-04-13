台15人接種阿斯利康疫苗後不適　反應差恐造成浪費

台灣周二（13日）公布新增4宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。當地周一（12日）擴大疫苗接種範圍，當中15人出現不良反應，其中2人情況較嚴重。針對當地已購買約30萬劑由英國研發的阿斯利康疫苗，部分將於下月底到期，因市民接種意願低，恐造成浪費。

台流行疫情指揮中心周二稱，當日新增確診患者分別由孟加拉、菲律賓、埃塞俄比亞和愛爾蘭入境，全部為台籍男子；至今當地累計1,063人確診，當中11人病亡。另台灣周一擴大疫苗接種，單日接種人數1,181人，目前累積僅約2.6萬人接種。一名20多歲女性周一接種後出現嘔吐、腹瀉，另一名20多歲男子出現頭痛、疲倦嗜睡，兩人就醫後情況緩解，經已出院。

由於全球多地接種阿斯利康疫苗後出現不良反應，並與血栓可能存在聯繫，影響台灣醫護人員接種意欲。對外界關注疫苗使用情況，疫情指揮中心發言人莊人祥承認，假如疫苗無法在限期前用完，便只能報廢。當局目前會努力宣傳，也不排除再擴大免費接種對象的可能性。另早前傳出台灣最快於本月底開放讓有出境需求者自費接種疫苗，莊人祥表示細節仍在討論中，目前未有時間表。

美媒周日報道稱，哈里法克斯國際安全論壇機構去年原決定頒獎給台灣的蔡英文總統，表揚台灣抗疫有成，但遭加拿大政府施壓。加國國防部發言人周一回覆台媒查詢表示，不參與論壇的計劃，僅提供財務和聯繫支持。另於周一舉行的國會特別委員會上，加國外交部北亞司司長艾偉敦重申，該國支持台灣參與世衞等國際組織，並以觀察員身份參加世界衞生大會。另加國媒體指出，加國外長加爾諾在該會議上發言時，以「國家」形容台灣。