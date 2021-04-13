台鐵事故2被告再遭問話　公眾捐款逾8.14億新台幣

檢警再提訊李義祥（左圖黃衣）和阿好（右圖黃衣）。

台灣續查台鐵太魯閣號花蓮出軌事故，檢警周二（13日）上午再將被收押的工程車司機李義祥和越南外勞「阿好」移送花蓮地檢署提訊，以釐清事發經過。而台衞生福利部自本月3日起設立戶口為事故籌款，至今已籌得逾8.14億元新台幣（約2.25億港元），衞福部周一（12日）開會決定，將三分之一善款作為扶助金用於死難者死家屬，同時於周四（15日）下午3時截止接受捐款。

據了解，事發前李義祥見工程車困於斜坡樹叢後，疑方便利用固定廢棄輪胎的索帶固定，打算用挖泥機將車拖到地面，誰知索帶斷裂，工程車因而滾落路軌，並遭列車撞上。而警方事後在現場查扣斷落在路軌旁的索帶，並發現有多處裂痕，目前正由第三方公正單位檢驗。但阿好的供詞卻指，索帶當時根本沒有固定在工程車上。

衞福部周一下午邀集相關部會及專家，召開台鐵列車事故捐款管理及監督委員會議。據會後舉行的記者會指出，事故捐款帳戶成立至今共收到超過33萬筆捐款，由於監督委員認為金額已能滿足需要，因此決定將原定4月30截止的募捐戶口提前截止。

衞福部次長李麗芬指出，募款將有7項用途，包括給予死難者家屬、傷者必要的生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助、家屬關懷重建，以及其他經委員會專案同意的項目，不過各項金額仍未定案。