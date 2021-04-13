揭播虛假違法醫療廣告　2內地搜尋器頂格判罰

內地央視「315晚會」早前曝光多宗網絡搜尋器涉嫌發布虛假違法醫療廣告的事件，經相關部門調查後，涉事的UC瀏覽器和360搜索分別被廣州和北京市當局各處以209萬（人民幣，下同，約252萬港元）和200萬元（約252萬港元）的最高罰款。

廣州市市場監管局表示，UC瀏覽器涉嫌發布虛假違法醫療廣告被曝光後，該局連夜前往該瀏覽器開辦者的經營場所檢查，及時掌握13則違法廣告的相關證據，並初步掌握當事人在全國的34家代理商情況。經深入調查，發布「虛假醫藥廣告」的違法主體為廣州聚禾信息科技有限公司，屬於UC集團旗下關聯公司。當事人自2019年3月16日至2021年3月15日期間，在該瀏覽器的「神馬搜索」平台，發布了608條違法廣告，共收取廣告費逾1.3萬元（約1.6萬港元）。廣州市天河區市監局事後除對當事人罰款，並沒收其廣告收入。

在北京，該市市監局則會同朝陽區市監局前往360公司總部核查時，經詢問相關負責人及工作人員，確定違法廣告發布主體為該公司全資子公司北京好搜點睛科技有限公司（下稱好搜）。經查，涉案廣告代理商在代理和上傳廣告過程中，需要通過「360點睛軟件」提交好搜審核通過才可發布。但該公司未落實核對已發布廣告的內容，導致發布虛假違法廣告。北京市監局故依法對該公司作出最高罰款，並將相關廣告代理商涉嫌違法的案件線索，移送屬地市場監管部門處理。