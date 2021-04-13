建管處爆集體貪污案　地檢署約談8人

台灣台北市政府建管處周二（13日）傳出集體貪污案，台北地檢署指揮調查局兵分19路，搜索及約談前建管處施工科幫工程司謝國立等8人。檢方指出，有建管處官員涉嫌受賄數萬元（新台幣，下同），包庇業者取得「陽明書院明德會館建案」使用執照，避免支付每天10萬元（約2.6萬港元）的違約金。全案朝違反貪污治罪條例的違背職務行、受賄等方向偵辦。

檢方指出，2015年「陽明書院明德會館建案」承包商為了取得執照，避免支付違約金，涉嫌行賄謝國立及工程員共4人，予以包庇建案過關，涉嫌貪污。除了謝國立外，北檢周二還約談了前工程員王德全、長泰金公司羅姓總經理、裕泰坤公司王姓總經理、劉姓工地主任、黃姓業者等人。

檢方續指，裕泰坤公司已故黃姓承包商與長泰金公司約定，在2015年11月30日前取得上述建案的使用執照，如工程延宕，則把每日需繳納的違約金給予長泰金公司。在涉嫌收受賄賂後，謝國立及王德全在未實際審查竣工圖資料情況下，火速於1日內簽准核發使用執照。

檢調又查出，黃姓承包商為求盡快完成違建複查，又透過黃姓業者行賄建管處查報隊楊姓約聘工程員、使用科胡姓約聘工程員各5萬元（約1.3萬港元），要求對方通過違建複查。