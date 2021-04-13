官媒轟黎智英家書炮製因言獲罪假象　企圖避過法律制裁

被控欺詐及違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英，現時仍於赤柱監獄還押，近日仍透過《蘋果日報》發表「家書」。內地官媒周二（13日）發文，批評黎智英假惺惺地發表「家書」，對香港局勢大潑「髒水」，裝扮成自由衞士，「其偽善嘴臉令人作嘔」。

文章反問，黎智英既然寫的家書，何以沒坦誠反省，「何必要散播上網蠱惑人心？」文章認為，反中亂港分子都有共同特點，就是不惜賠上全香港的利益，千方百計實現外國主子的授意、滿足自己的私利；黎智英此舉關心的不是傳媒工作者，而是壹傳媒的「一畝三分地」，恬不知恥地拿鋃鐺入獄大做文章，借此喚起市民同情。

文章指出，從創辦之日起，壹傳媒及其旗下《蘋果日報》已刻上炒作造事、色情暴力的印記；從修例風波以來，壹傳媒不但為「港獨」組織搖旗吶喊，炮製警察殺人等謠言，「消費死者、吃人血饅頭」，把傳媒機構當作「法外之地」，把新聞自由視為犯罪「擋箭牌」，是破壞輿論生態的罪魁禍首。黎智英大談新聞自由，不過是想製造因言獲罪的假象，試圖逃脫法律制裁，但事實不容抵賴，依法懲治黎智英，是反奪權、反顛覆、反滲透的必要之舉。

文章認為，在香港由亂到治、由治到興的關鍵時刻，「黎智英們」仍做着把香港帶回暴力橫行、謠言漫天這一黑暗境地的「白日夢」，但「困獸之鬥，勢必徒勞」；只有徹底消滅黃色媒體的「病毒」，斬斷反中亂港者的「魔爪」，待「黎智英們」窮途末路之際，才是香港重回正軌之時、穩定繁榮之始。