司機一手捉蛇頭一手開車　驚險駛至收費站放生

浙江杭徽一名司機，近日晚上開車駛上高速公路時，突然發現車頭儀表板爬出一條蛇。事出突然，司機只能一手抓住蛇頭，另一隻手繼續握住軚盤開車，直到駛至收費站時，才可以停在路邊將蛇放走。司機形容經歷此生難忘，如果當時無法控制好，就可能發生意外。

事主鄭師傅表示，他從事綠化工程工作，周日開車到山區工作。他指當日下雨，氣溫很低，他工作時將車停在路邊，車門半開，車內開了暖氣。當日傍晚，他開車返回臨安，一開始並無異樣，突然發現車頭擋風玻璃有個長條狀的東西移動，仔細一看是一條蛇爬上儀表版。鄭師傅形容當時腦袋嚇得一片空白，「那時候不管是不是毒蛇了，（左手）抓住蛇頭，蛇身就捲在手臀上」，右手繼續駕車。

一直開到玲瓏收費站，鄭師傅都未能擺脫長蛇，繳付路費，他唯有向收費員說，「我手上有條蛇，稍等一下，我先到外面放生掉」。收費員親見他分身不瑕，同樣嚇了一跳之餘，讓他開到廣場，之後再補交路費。

鄭師傅駛到收費站外廣場，立即停車將蛇掉到路邊草叢。他表示，當時非常害怕，都無法分辦是甚麼蛇。事件令他仍然心有餘悸，指現時開車前，都要習慣性查看車窗前是否有異物。而收費站工作人員都表示，工作10多年，未有聽說能一邊開車一邊捉住蛇的事。