台婦獨自登山失聯逾20天　家人懸賞20萬新台幣尋人

台灣宜蘭縣1名阮姓婦人3月20日獨自前往礁溪鄉聖母山莊登山，現時失聯已逾20日。宜蘭、新北消防搜尋多日未果，阮婦失聯期間，曾傳影片給兒子，並說「寶貝，媽媽迷路了嗎？」但因搜救無所獲，搜救團隊已於本月2日暫停搜救，阮婦的家人在facebook發文，懸賞20萬元新台幣（約5.4萬港元）找人，希望能有奇迹發生。

文中指，「懸賞20萬元，拜託登山高手幫忙尋找我的弟媳，3月20日獨自前往聖母山莊三角崙山，至今仍無所獲。」希望民間搜救團隊能協助搜尋阮婦下落。礁溪鄉聖母山莊步道因「抹茶山」而聲名大噪，45歲的阮姓婦人當日上午10時登山，原定即日回家，阮婦的丈夫久未見妻子歸來，遂趕緊報案。

阮婦登山時，雖然身體狀況良好，但並無攜帶登山裝備，也無充足糧食、飲水與禦寒衣物，消防局趕緊派員前往搜救，翌日與林務局人員、義消搜尋，並出動航拍機，新北市消防局也加入搜救行列。各搜救單位到三角崙山後，分3組搜尋至阮婦最後發話定位點，搜尋三角崙山西北側、東南側，但仍未尋獲阮婦。