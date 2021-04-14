美報告：華爭取成為全球大國　成美國最大威脅

美國國家情報總監辦公室周二（13日）公開共27頁的年度威脅評估報告，當中指出中國在經濟、軍事及科技進一步挑戰美國，並推動改變世界規則、迫切尋求影響力成為全球大國，列為美國國家安全威脅首位，排名高於俄羅斯、伊朗及北韓。

報告指出，北京為了實現地緣政治轉變，在東海、南海等海域增加空中及海上的軍事行動，其目的是堅持控制具爭議地區。同時在軍事威脅上，利用太空及衞星技術侵蝕美國軍事資訊情報。而中國的網絡攻擊日益威脅美國，最低限度可以對美國基建設施造成局部破壞。

另報告又提到，北京致力削弱批評聲音，包括打壓香港民主的批評。同時估計，中國大陸將會對台灣進一步施壓，除了增加對台灣的軍事行動外，在經濟上亦使台灣被國際孤立繼而依賴大陸，進一步迫使兩岸統一，而美國增加與台灣往來只會繼續遭批評。

報告主要闡述了總統拜登執政第一年所面臨的主要外交政策問題，除了中國，又提到俄羅斯、北韓及伊朗同樣對美國構成威脅。其中俄羅斯分化美國的西方盟友，同時是網絡攻擊的首要威脅。北韓提升軍力研發核武，持續威脅美國、日本及南韓。而伊朗在中東威脅美國及盟友利益。